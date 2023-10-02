التفاصيل الكاملة للاحتفاء بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر بـ "الأعلى للثقافة"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي ينظم المجلس الأعلى للثقافة فعاليات ثقافية على امتداد شهر أكتوبر احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين، كما يصدر المجلس عددًا من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس حول هذا الموضوع.

وتقام الغاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء، وذلك على النحو التالي..

أولًا- سلسلة ندوات..

ندوة: أكتوبر من الألف إلى الياء يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.

ندوة: شاهد على النصر.. شهادات من خارج الجبهة، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.

ندوة: الشفافية الإعلامية ودورها في زرع الثقة بالنصر، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في الحادية عشرة صباحًا بالمعهد العالي للإعلام بمدينة الثقافة والفنون.

ندوة: أكتوبر بعد 50 عامًا.. رسائل إلى المستقبل، يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 السادسة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة.



ثانيًا- محاضرات أونلاين:

محاضرة بعنوان: صورة البطل في الأدب العربي، يلقيها: الكاتب والروائي السيد نجم.

محاضرة بعنوان: حكايات النصر.. أكتوبر في الأدب الشعبي المصري.

يقدمها: الدكتور خالد أبو الليل أستاذ الأدب الشعبي، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة.