لوكاكو يتحدث عن أهدافه مع روما.. ومورينيو يُشيد بتألقه

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم روما الإيطالي، عن تألقه رفقة ناديه خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وساهم لوكاكو في فوز روما على فروسينوني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وشهدت المباراة افتتاح لوكاكو التسجيل، بعدما سجل الهدف الأول لفريق روما في الدقيقة 21، ليُضيف زميله لورينزو بيليجريني في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

لوكاكو يتحدث عن تألقه مع روما في الدوري الإيطالي

ونشرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، تصريحات جديدة لـ روميلو لوكاكو، قائلًا: "كما قلت سابقًا، الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا، ونأمل في الاستمرار على هذا المنوال".

وتابع:"قدمنا أداءً جيدًا، قدمنا كل شيء لدينا في المباراة، وسجلنا هدفين مميزين وحافظنا على شباكنا".

وعن علاقته بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، قال لوكاكو: "علاقة قوية للغاية، إنه مدرب كبير وعظيم، ويعرفني جيدًا".

وواصل: "أريد أيضًا أن أشكر زملائي في الفريق على مساعدتهم لي منذ يومي الأول هنا في روما".

وأكد:"الفريق دائمًا الأهم، لذلك أحاول المساعدة للخروج من موقفنا الصعب".

وأكمل:"علينا جميعًا أن نتطور ونتحسن سواء في التدريب أو أثناء المباريات، والجميع يعلم مدى أهمية ذلك".

جوزيه مورينيو يُشيد بتألق روميلو لوكاكو مع روما

من جهته؛ أشاد جوزيه مورينيو بتألق لوكاكو، قائلًا: "روميلو لاعب مميز، ويواصل التسجيل، إنه يسجل هنا، ويسجل في مانشستر يونايتد، وفي إنتر، إنه يسجل في كل مكان".

وتابع:"لحسن الحظ أنا لست مدربًا يستطيع إزالة صفات روميلو لوكاكو، إنه يُسعدني".