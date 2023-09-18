هل يستغل لوكاكو فرصة روما لاستعادة مستواه وينتقل إلى نادٍ أكبر؟

في مشاركته الثانية مع إيه إس روما، سجل البلجيكي روميلو لوكاكو أول أهدافه في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وأحرز لوكاكو الهدف السادس في انتصار روما بسباعية نظيفة على نادي إمبولي في الأسبوع الرابع.

وفي هذه المباراة لعب لوكاكو 84 دقيقة، وحصل على تقييم 8.1، وبهذا التقييم هو رابع أفضل لاعب في المباراة.

المشاركة الأولى للوكاكو مع روما

كانت المشاركة الأولى لوكاكو مع روما في الأسبوع الثالث أمام نادي إيه سي ميلان الإيطالي، وهي المباراة التي خسرها روما بنتيجة 1–2، ولم يشارك سوى الـ19 دقيقة الأخيرة فقط، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 85.

كان لوكاكو قد انتقل إلى صفوف روما على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

الموسم الأول للوكاكو مع إنتر

يعد روما النادي الإيطالي الثاني الذي يلعب له لوكاكو بعد نادي إنتر ميلان الذي انضم إليه في أغسطس 2019 من نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، ولعب معه موسمين، ففي الموسم الأول شارك في 51 لقاء، وأحرز 34 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهي مقسمة كالآتي :

36 لقاء في الدوري الإيطالي، وأحرز 23 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

لم يتغيب سوى عن لقائين أمام ناديي تورينو في الأسبوع الـ32 بداعي الإصابة، وسبال في الأسبوع الـ33.

4 لقاءات في بطولة كأس إيطاليا، وأحرز هدفين.

6 لقاءات في بطولة الدوري الإيطالي، وأحرز 7 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

5 لقاءات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

تغيب عن لقاء وحيد أمام نادي برشلونة في دور المجموعات بسبب الإصابة.

الموسم الثاني للوكاكو مع إنتر

وفي موسم 2020 – 2021 قلت مبارياته إلى 44 مباراة مسجلا 30 هدفا، وصانعا 10 أهداف، وهي موزعة كالتالي :

36 مباراة في الدوري الإيطالي مسجلا 24 هدفا، وصانعا الأهداف العشرة.

لم يشارك سوى في مباراتين، الأولى أمام نادي بارما في الأسبوع السادس بداعي الإصابة، والثانية أمام نادي سامبدوريا في الأسبوع الـ35، وكان جالسا على دكة الإحتياط.

3 مباريات في كأس إيطاليا مسجلا هدفين.

لم يشارك في مباراة واحدة بسبب الإيقاف أمام نادي يوفنتوس في مباراة الذهاب.

5 مباريات في دوري أبطال أوروبا مسجلا 4 أهداف.

لم يشارك سوى في مباراة أمام نادي ريال مدريد الإسباني في دور المجموعات بداعي الإصابة.

عودة لوكاكو إلى إنتر

وفي يوليو 2022 استعاره إنتر من تشيلسي لمدة موسم واحد، وفي هذا الموسم شارك في 37 لقاء محرزا 14 هدفا، ومقدما 7 تمريرات حاسمة وهي :

25 لقاء في الدوري الإيطالي محرزا 10 أهداف، ومقدما 6 تمريرات حاسمة.

تغيب عن 13 لقاء منها 12 لقاء بسبب الإصابة، ولقاء وحيد كان جالسا على دكة الإحتياط أمام نادي هيلاس فيرونا في الأسبوع الـ33.

4 لقاءات في كأس إيطاليا لم يحرز سوى هدف.

تغيب عن لقاء وحيد أمام بارما في دور الـ16 بسبب الإصابة.

8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا محرزا 3 أهداف، ومقدما تمريرة حاسمة واحدة.

تغيب عن 5 لقاءات في دور المجموعات بداعي الإصابة.

ألقاب لوكاكو مع إنتر

ومع إنتر حصل لوكاكو على 3 ألقاب محلية، وهي الدوري الإيطالي في موسم 2020 – 2021، وكأس إيطاليا في موسم 2022 – 2023، وكأس السوبر الإيطالي في عام 2022.

ربما تكون روما فرصة جيدة للوكاكو من أجل أن يستعيد مستواه، ويعود إلى صفوف تشيلسي من جديد إذا كان يريد ذلك أو ينتقل إلى نادي أكبر.