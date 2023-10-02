محافظ الوادي يبحث إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات بالتعاون مع البنك الدولي

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي البنك الدولي، بحضور المهندسة حنان الحضري خبيرة البيئة بالبنك الدولي، وآموس آيو، خبير الموارد الطبيعية والبيئية، وعدد من مستشاري البنك لبحث التعاون في إعداد دراسة عن واحات المحافظة ضمن مشروع دراسة موسع عن الواحات المستدامة في مصر وتونس والمغرب.

محافظ الوادي الجديد: الاجتماع تناول أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية

وأكد المحافظ أن الاجتماع تناول عرض أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية التي تزخر بها المحافظة، وفرص التنمية المستدامة والمشروعات والصناعات التراثية القائمة، ومناقشة مجالات التعاون والاستفادة من المشروع في إصدار شهادات جودة لمنتجات المحافظة وتسويقها، وإنشاء منصة تعريفية عن الواحات، وإعداد دراسات معتمدة عن المياه الجوفية والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية؛ لاستغلال المزايا التنافسية للمحافظة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالنفع على أبنائها.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي للمدينة الرياضية الجاري تنفيذها بمقر مجمع المصالح الحكومي للمحافظة، يرافقه عددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

واطلّع على سير الأعمال مُوجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وممشى الدراجات، واستكمال أعمال السور وواجهة البوابة الجنوبية.

كما وجّه بتحويل مسار صرف محطة مياه الشرب الخاصة بالعاصمة؛ لاستغلالها في زراعة الغرود الرملية وتشجير المنطقة المحيطة، وعمل عدد من الجداريات على طريق محور ٣٠ يونيو ومدخل المطار مراعاةً للمظهر الحضاري والجمالي.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من مضمار السباق وتمهيد المناطق المحيطة بالمضمار، وسرعة تأثيث وفرش قاعات كبار الزوار ومنصة المشاهدة الرئيسية، كما اطلع على الموقف الإنشائي بالقرية البدوية الملحقة وتضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية.