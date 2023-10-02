الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إعفاء طلاب الحالات الأولى بالرعاية من المصروفات الدراسية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مع قيادات التعليم

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، لضبط ومتابعة العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:

_حظر حضور المعلمين دون الالتزام بالزي الموحد، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية في هذا الشأن.

_ يُحتسب ️تكليف المدرسين المكلفين بالعمل من الداخلة إلى الفرافرة اعتبارًا من يوم الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، وإلا يعتبر انقطاع عن العمل.

_ يتم إثبات حضور المعلمين بالمدارس الثانوية من خلال جهاز البصمة، بواقع ثلاث مرات يوميًا.

_ يُحظر الموافقة على منح أجازة مرضية لأي معلم إلا بواسطة تقرير القومسيون الطبي.

_ حصر الحالات الأولى بالرعاية بالمدارس، وتتكفل المحافظة بسداد المصروفات الدراسية، ويحظر منع الطالب من عدم الحضور أو تسلم الكتب الدراسية لعدم سداد المصروفات.

_ تحديد خطوط سير للميكروباصات إلى المدارس البعيدة ذهابًا وإيابًا بالسعر المقرر دون زيادة؛ تيسيرًا على الطلاب.

_ تنفيذ مبادرة لفتح فصول تقوية بالمدارس من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، وتنفيذ قوافل تعليمية لمركزي الفرافرة وباريس؛ لخدمة الطلاب بالمناطق النائية.

_ تفعيل مسابقات أوائل الطلبة على مستوى المراكز، والتصعيد لاختيار أفضل مدرسة على مستوى المحافظة.

المحافظ يتابع التشطيبات النهائية  الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الانتهاء من مضمار السباق وتمهيد المناطق المحيطة بالمضمار، وسرعة تأثيث وفرش قاعات كبار الزوار ومنصة المشاهدة الرئيسية. كما اطلع على الموقف الإنشائي بالقرية البدوية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية.

محافظ الوادي الجديد اجتماع ا رؤساء المراكز قيادات التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الجديد الالتزام بالزي الموحد فتح فصول تقوية بالمدارس

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