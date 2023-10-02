"ورا كل نجاح".. "المتحدة" تستعرض جهود الدولة فى 10 سنوات

أطلق قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية "ورا كل نجاح" للفنانة شيرين يحيى، وكلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار وتوزيع إيهاب كولبكس، مكساج وماستر ماهر صلاح، وإخراج شريف مصطفى.

واستعرضت الأغنية جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت تعزيز التعاون وتكثيف الجهود في جميع المجالات إضافة إلى جهود مبادرة "حياة كريمة" في قرى الريف المصري، والتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية.

استعراض إنجازات الدولة نحو الجمهورية الجديدة

كما تم استعراض إنجازات الدولة نحو الجمهورية الجديدة، سواء في بناء الإنسان بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره كمواطن قويم يقوم بواجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة وسبل الحياة.

ونفذت الدولة العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية وتحويلها إلى مركز للتجارة الدولية، وطورت عددًا من الموانئ أبرزها ميناء الإسكندرية الكبير، وميناء جرجوب، وميناء العريش، وميناء دمياط، وموانئ البحر الأحمر وغيرها.