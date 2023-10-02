ضبط المتهمين بقتل شخص بعيار نارى فى مشاجرة بأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بإطلاق عيار نارى على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته، يأتي ذلك فى إطار جهود الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده اتهم "شخصين، مقيمان بدائرة المركز" بقيامهما بالتعدى على نجله لخلافات الجيرة التى تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار نارى من "بندقية آلية" كانت بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم "بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.