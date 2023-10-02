الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

طرد مصطفى محمد ورين يفوز على نانت بثلاثية فى الدورى الفرنسى

طرد مصطفى محمد في
طرد مصطفى محمد في مباراة نانت ورين

تغلب رين على ضيفه نانت 3/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين في الدقيقة السادسة عن طريق بنجامين بوريجو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك نانت عن طريق بيدرو شيفريلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 73 سجل ديزيري دوي الهدف الثاني لفريق رين، قبل أن يضيف أرنود كاليمويندو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض مصطفى محمد مهاجم نانت للطرد في الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نانت عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

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أحداث المباراة

فريق رين استهل المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ضد المدافع صامويل موتوسامي، حوّلها بنجامين بوريجو لهدف مبكر.

واستمر التقدم لصالح فريق رين الذي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل بيدرو شيريفيلا هدف التعادل لصالح نانت في الدقيقة 45  بعد متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس ستيف مانداندا.

وساءت الأمور على نانت، بعدما استطاع أصحاب الأرض أن يسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق ديزير دو بعد تمريرة من أدريو تروفيرو.

وبعد دقيقتين فقط وتحديدا في الدقيقة 77، تلقى الدولي المصري مصطفى محمد بطاقة حمراء وذلك بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء أولا في وجهه نتيجة تدخله على لاعب الخصم، ولكن المصري اعترض بعنف، مما تسبب في طرده.

وخرج مصطفى محمد من أرضية الملعب غاضبًا وظل يبصق على أرضية الملعب.

ونجح فريق رين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق البديل أرنو كاليموندو من ركلة جزاء.

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