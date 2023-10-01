مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين فى الدورى الفرنسى

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام رين في الدوري الفرنسي.

ويحل نانت الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، ضيفًا على رين في المباراة التي ستقام على ملعب "روازون بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويوجد رين في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن نانت الذي يمتلك عدد النقاط نفسه في المركز الثالث عشر.

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مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام رين

يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت الفرنسي والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: دوفيرين - كومارت - كاستيليتو - ميرلين

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - بيدرو شيريفيلا - مولات - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويقدم مصطفى محمد مستويات مميزة للغاية مع نانت هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف في 6 مباريات خاضها هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد قد فاز بجائزة لاعب الشهر نهاية أغسطس الماضي بعد حصوله على أعلى نسبة في تصويت الجمهور لأفضل لاعب في شهر أغسطس.

وحصل مصطفى محمد على نسبة أصوات وصلت إلى 82.04% من الأصوات.

وكان الدولي المصري قد سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات لفريقه نانت في الدوري الفرنسي.

وفي الثلاث مباريات التي خاضها الفريق في شهر سبتمبر سجل الدولي المصري هدفين، ليتنافس على الجائزة للشهر الثاني على التوالي.

وواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت منذ بداية الموسم، وسجل هدفًا في اكتساح فريقه الجولة الماضية على حساب لوريان بالدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه عند 5 أهداف في المركز الثاني خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.