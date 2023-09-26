مصطفى محمد ينافس على لاعب الشهر في نانت للمرة الثانية على التوالي

ينافس محترفنا المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، على جائزة لاعب الشهر في فريقه للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم.

وواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت منذ بداية الموسم وسجل هدف في اكتساح فريقه الجولة الماضية على حساب لوريان بالدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه عند 5 أهداف في المركز الثاني خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.



وسجل مصطفى محمد هدف رائع في مرمى لوريان من ركلة حرة رائعة.

وينافس مصطفى محمد كل من موسيس سيمون، ريمي ديكامب ودوجلاس أوجوستو.

وكان الدولي المصري قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تألق في بداية الدوري وسجل 3 أهداف.

وارتفع رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فريق لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.