الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات: الاستثمارات في القدرات الرقمية وصل لـ1.7 مليار جنيه

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصر علي خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وإنما أصبح قطاع رحب يستوعب كافة التخصصات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم ثقل وتعميق مهارات المتخصصين لكي يستطيعوا الالتحاق بوظائف ذات قيمة أعلي في شركات عالمية مرموقة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المبادرات ولخلق جيلًا جديدًا يخالف الصورة النمطية للتقنين والمتعلمين على أعلى مستوى من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المهرة.

لدينا 100 ألف مهني مستقل في مصر

وأوضح أن هناك 12 مدرسة باستثمارات 600 مليون جنيه، من المتفوقين في المرحلة الإعدادية، وتردد على هذه المدارس أعداد كبيرة من المتفوقين، وهدفنا نصل لـ27 مدرسة على مستوى كل المحافظات.

وأكد أن الاستثمارات في القدرات الرقمية وصلت 1.7 مليار جنيه من خلال زيادة أعداد المتدربين وإطلاق مبادرات جديدة، وتم الانتهاء من تدريب 250 ألف متدرب ونستهدف هذا العام 400 ألف متدرب، ولدينا 100 ألف مهني مستقل في مصر.

وزير الاتصالات عمرو طلعت الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية وطن

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