الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الاتصالات": أنشأنا شبكة "المسار الذهبي" ليوازي في أهميته قناة السويس

عمرو طلعت
عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، كان لدينا منذ بداية الإنترنت  في مصر وحتى عام 2019 شبكة من 2700 كيلومتر.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التحدي الذي كان يواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة وبالتالي عدم ثبات الخدمة لدى الدول التي نقدم لها الخدمات.

وتابع وزير الاتصالات:"خلال 2019 أنشأنا شبكة 2650 كيلومترا، والشبكة الجديدة بها المسار الذهبي وهو المسار الموازي بقناة السويس وهو أقصر طريق في العالم بين الشرق والغرب ويمنح مصر ميزة استراتيجية كبيرة للغاية.

وواصل: "استثماراتنا في هذه الشبكة تخطت الـ 300 مليار دولار، مكنتنا من تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر والتي تلقت دعمًا غير مسبوقًا خلال العامين الماضيين".

وزير الاتصالات حكاية وطن المسار الذهبى قناة السويس الرئيس السيسي

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