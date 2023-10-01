وزير الاتصالات: استهدفنا تمكين الشباب للعمل الدولي من خلال عمله داخل مصر

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بناء القدرات الرقمية، قائلا: "نستهدف 3 مرامي مختلفة الأول وجود كوادر كافية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي".

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لابد التأكد من وجود كوادر بأعداد كافية وخبرات متعمقة تمكن من تنفيذ المشروعات على أكمل وجه وفي الخطط الزمنية المحددة".

وتابع: "زيادة عدد المهنيين المستقلين، وهو من يلتحق بعمل مؤقت أو دائم خارج مصر ولكن يعيش داخل مصر"، لافتا إلى أنه كان لابد من التأكد من ثمار ذلك التدريب، ولكن ليس بالضرورة الالتحاق بعمل داخلي بعد التدريب".

وواصل: "كان هدفنا تمكين الشباب للعمل الدولي من خلال عمله داخل مصر بعد مرحلة التدريب".

واستطرد: أتحنا برامج التدريب لكل شبابنا في كل الجمهورية وتأكدنا من قدرتهم على المنافسة خارج مصر وهم مقيمون داخل مصر".