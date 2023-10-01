وزير الاتصالات: لدينا أول متحف متخصص للبريد فى الشرق الأوسط

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المبنى التاريخي للبريد في منطقة العتبة به متحف متخصص للبريد التاريخي وأول متحف متخصص في الشرق الأوسط، وأنه تم تجديده وتطويره كي يليق باستقبال الزائرين والمواطنين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك مكاتب ثابتة ومتنقلة للبريد لضمان نشر الخدمات وقرب البريد من المواطن في كل أطراف القطر المصري.

وأشار إلى أن تم إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، ومنها خدمة الرسائل التي تراجعت من انتشار التكنولوجيا، ولكن هناك خدمات انتشرت مع التجارة الإلكترونية.

وأوضح أنه تم تقديم مجموعة من الخدمات المالية بالتعاون مع البنك المركزي كخدمات الإقراض متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي وغيره، وكذلك تم البدء في خطة في صرف آلات الصراف الآلي للتيسير على المواطن الحصول على سيولة نقدية دون التوجه للمكاتب.