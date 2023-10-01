الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب أن نتفهم معنى بحيرة نقية يتنظم فيها الصيد ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد، والالتزام بفترة الإيقاف 4 شهور.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان “التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين” فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "قولوا للناس اللي بتصطاد لو فيه دعم مؤقت أثناء فترة التوقف، ألف أو ألفين كل شهر لمدة 4 شهور، لعمل إغلاق كامل للبحيرة، من أجل الراحة البيولوجية لتحقيق النتيجة، أنتم هتجدوا، وهم يجدوا، بدل ما يطلع 10 كيلو في اليوم يتضاعف، العائد بتاعه هيتضاعف".

وشدد الرئيس السيسى خلال تصريحاته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن": "لو أنتم أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد فيها هي والبردويل والبرولس وإدكو وبحيرة مصر، إنتاجك هيزيد عن كده مرتين تلاتة أربعة ويكفي بزيادة وبزيادة، وفرص عمل للناس تكسب منها، إذا مكناش نتفهم يعني ايه بحيرة نقية وبتنظم الصيد فيها ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد ثم فترة الإيقاف نلتزم بها، قولوا للناس اللي بتصطاد، هم كام واحد، خمسين ولا مية ألف، لو أثناء التوقف نصرف لهم دعم ألف ولا ألفين كل شهر لمدة أربع شهور عشان هنعمل إغلاق كامل للبحيرة، عشان الاستزراع، والراحة البيولوجية تكون حققت النتيجة انتو هتجدوا وهم هيجدوا، بدل ما يطلع 12 كيلو في الوم ممكن الرقم يتضاعف.. هيئة تنمية البحيرات".

وتابع: "قلنا أيام إبراهيم محلب قلنا هنعمل كيان قوي هيكلفنا كتير، بعد اللي اتعمل هنا واتكلف، طب انتو دفعتوه؟ الموضوع شغال بين الكراكات اللي اشتريناها، لو دخلنا شركات أجنبية عاوزين أكتر من 3000 مليار جنيه ، المهم بعد ما عملنا دا ونجحنا بالطريقة دي، الفكرة إن البحيرات دي مزارع سمكية بقول عليها طبيعية صناعية لأننا هنتدخل فيها، بقول الكلام دا للناس اللي موجودة في بردويل، وي اريت كنت انت جبت لي بحيرة ناصر والمصانع الموجودة متبقى عاملة زي دلوقتي".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.