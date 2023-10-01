نائب: حل مشكلة الإيجار القديم يحتاج لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

قال أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم من الملفات المهمة التي تهتم بها لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهى مشكلة ترتبط بميراث وتراكمات قديمة وحلها يحتاج إلى تحقيق التوازن بين حق المالك وحق المستأجر دون ظلم أي طرف منهما، وهذه المشكلة تحتاج فهم ومرونة وتدرج في الحلول.

حلول ورؤى مشكلة الإيجار القديم

وأضاف عثمان، خلال تصريح له أن حل مشكلة مثل مشكلة الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، ويتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر، وفى الحقيقة هناك جهد كبير بذلته الحكومة والبرلمان في هذا الإطار بعد أن تم تشكيل لجنة برلمانية حكومية لمناقشة هذه المشكلة وكيفية حلها وقطعت اللجنة شوطا كبيرا في المناقشات لوضع رؤية للحل.

أشار إلى أن هناك حلول ورؤى يقترحها البعض وتتعلق بالتدرج في التنفيذ سواء خلال 5 سنوات أو أكثر أو أقل، وتغيير القيمة الإيجارية لتكون 5 أضعاف القيمة الحالية وممكن 10 أضعاف وأكثر وأقل، إلى أن يتم في النهاية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والأمر كله يتوقف على تحقيق مقاربات وتفاهم بين جميع الأطراف في هذا الملف والحرص على عدم ظلم طرف منهما.

حاسم وسريع

أشاد عثمان بما ذكره الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن، بأن:"ما لم يكن هناك قانون قوي حاسم سريع لهذا الموضوع سنفقد ال2 مليون وحدة والتي تقدر بتريليون جنيه".