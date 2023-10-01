وزير الاتصالات: 100 مليار جنيه لتقوية الإنترنت الثابت فى مصر.. والسرعة 10 أضعاف

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شبكة الإنترنت الثابت كان متوسط سرعته في عام 2017، كان حوالي 5.4 ميجا بيت في الثانية، وزادت السرعات بنسب بسيطة، حتى بدأنا في 2014 مشروعا ضخما استثماراته 100 مليار جنيه لتقوية ونشر الإنترنت الثابت.

سرعات الإنترنت تضاعفت 10 مرات

أضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر"حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن سرعة الإنترنت في أغسطس 2023 بلغت 54.3 ميجا بيت في الثانية، أي تضاعفت أكثر من 10 مرات خلال الفترة، كما أن عدد المشتركين زاد 4 أضعاف.

وأردف: لولا ربنا وفقنا لإتمام المرحلة الأولى من المشروع، والقفزة واضحة بين آخر 2018 وآخر 2019، مما مكن الشبكة من استيعاب الأحمال التي تضاعفت مع بداية الجائحة في أواخر 2019، وأوائل 2020.