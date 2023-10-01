الأحد 01 أكتوبر 2023
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حوادث

نسيج الوطن.. أئمة الأوقاف وقساوسة الشروق يدعمون "السيسي" بتوكيلات الترشح للرئاسة

أمين مستقبل وطن الشروق
أمين مستقبل وطن الشروق يستقبل وفد الكنيسة

نسيج واحد لوطن واحد، هكذا كان حال أئمة الأوقاف وقساوسة الكنيسة الذين تسابقوا على مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق، لتحرير توكيلات دعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن تحرير التوكيلات لرئيس الجمهورية واجب وطني، وأن مصر بلد الأمن والأمان الذي يتسع للجميع.

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7 أيام مرت على بدء تحرير التوكيلات لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، شهد إقبالا كثيفا من المواطنين لتحرير التوكيلات، ولكن اليوم كان مختلفا عن سابقيه نظرًا لحضور أئمة الأوقاف وقساوسة الكنيسة، في مشهد وطني خاص يسعد قلب كل محبي مصر العظيمة.

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وسط الحضور المكثف لرجال مباحث مدينة الشروق، الذين فرضوا حالة من الهدوء لتوفير الجو المناسب لتحرير التوكيلات لرئيس الجمهورية، كان في استقبال أئمة الأوقاف وقساوسة الكنيسة المهندس إبراهيم شفيق أمين عام مستقبل وطن الشروق، والدكتور أبوبكر أمين التنظيم، والدكتور سيد إبراهيم أمين المتابعة والتقييم، وسمير نيقولا أمين العمل الجماهيري والمهندس مصطفى رحيل عضو هيئة مكتب أمين القسم، وقاموا بتحرير التوكيلات لدعم رئيس الجمهورية.

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وأكد كلا من القس يوحنا إبراهيم، والقس شنودة منير، راعي كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان شعبًا ونسيجًا واحدًا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من السقوط في غيابات الظلام وأحبط محاولات طمس هويتها الوطنية من قبل قوى الشر، واستطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان، لذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق كامل الدعم.

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كما وجها القس يوحنا إبراهيم والقس شنودة منير الشكر إلى قيادات مستقبل وطن بقيادة المهندس إبراهيم شفيق على حفاوة الاستقبال وما وجدوه من تنظيم للتسهيل عليهم وعلى المواطنين لإنجاز تحرير التوكيلات الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

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كما شهد مقر الشهر العقاري في الشروق إقبال كثيف من المواطنين، لعمل التوكيلات مع تواجد مكثف للسيدات والشباب الذي تواجدوا منذ الصباح الباكر.

مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق تحرير توكيلات ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحرير التوكيلات لرئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤

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