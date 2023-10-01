كيف نجحت الحكومة في دعم الابتكار وريادة الأعمال بعهد الرئيس السيسي؟

شهد دعم الابتكار وريادة الأعمال تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من الدولة المصرية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث أدركت الحكومة المصرية أهمية الابتكار والريادة في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يلي يرصد "الدستور" بعض الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد:

إنشاء المناطق التكنولوجية

تم إنشاء المناطق التكنولوجية في مصر، مثل مدينة المعرفة والمنطقة الاقتصادية بشرق محافظة الإسماعيلية "وادي التكنولوجيا" لتعزيز الابتكار وتوفير بيئة ملائمة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

تسهيل الإجراءات

قامت الحكومة المصرية بتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية المتعلقة بتأسيس الشركات والحصول على تراخيص الأعمال، مما يسهل على رواد الأعمال بدء أعمالهم وتطويرها.

توفير التمويل

تم توفير برامج دعم مالي للشركات الناشئة والمبتكرة عبر صناديق التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال توفير تمويل للشركات الناشئة والمبتكرة وتسهيل الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية.

تعزيز التعليم والبحث العلمي

تم تعزيز التعليم في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات والمؤسسات البحثية.

تنظيم فعاليات ومسابقات

تم تنظيم فعاليات ومسابقات لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين، مثل مسابقة "رواد المستقبل" و"أفضل شركة ناشئة"، لتعزيز روح المبادرة والإبداع.

دعم الابتكار في قطاعات محددة

تُقدم دعمًا خاصًا للابتكار في بعض القطاعات المحددة مثل التكنولوجيا الزراعية والطبية والطاقة المتجددة.

دعم رواد الأعمال

تقوم الحكومة المصرية بدعم رواد الأعمال من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل والإرشاد، وذلك لتمكينهم من بدء أعمالهم وتطويرها.

تشجيع الاستثمار

تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الابتكار والريادة، وذلك من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري في مصر.

تطوير التعليم

يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي من أهم مجالات الابتكار والريادة في مصر، ولذلك تعمل الدولة على تطوير التعليم وتحديثه وتشجيع البحث العلمي وتوفير بيئة ملائمة للابتكار.