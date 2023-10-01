الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"شباب مصر": "حكاية وطن" اتسم بالمصارحة لاستكمال مسيرة الإنجازات

النائب أيمن فتحى
النائب أيمن فتحى

أكد أيمن فتحى، عضو مجلس النواب السابق، الممثل عن كيان شباب مصر، أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس السيسى مهم للغاية، مؤكدًا أن حوار الرئيس خلال المؤتمر اتسم بالمكاشفة والمصارحة التامة فيما يخص ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات الماضية، وكشف عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية وكيف تعاملت معها القيادة السياسية، فضلاً عن رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

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تفاصيل تصريحات وزير الصناعة خلال مؤتمر "حكاية وطن"

وقال "أيمن فتحى خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر  اليوم إن الدولة المصرية شهدت إنجازات على ارض الواقع لا حصر لها وطفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات، بما يعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها وعزمها على التغيير رغم التحديات العالمية المتعلقة بملف الاقتصاد على وجه التحديد.

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أضاف ممثل كيان شباب مصر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، ويشمل إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها.

شباب مصر مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز حديث الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات

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