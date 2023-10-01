مواطن: نعيش الآن عصر لم نراه من قبل

قال عبد الستار احمد على أحد أهالى قرية العسيرات بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أنه يبلغ من العمر 61 عامًا ولكنه يعيش الآن عصر لم يراه من قبل، ولم يرى هذه التنمية من قبل.

وأشار إلى أنه كان يسمع عن الغاز الطبيعي فقط فى المدن الكبيرة مثل الإسكندرية والقاهرة، ولكن أصبح موجود في بيته، وقال أن التنمية شاملة المدارس والمنشآت وكل ما تحتاجه أي بلد من خدمات.

وأضاف أنه أتى ليرد الجميل للرئيس السيسي ويقول له نعم فهو يوميًا يأتي من الساعة 7 صباحًا إلى 5 مساءً، وأن هذا شيء قليل يمكن أن يقدمه للرئيس السيسي ليرد الجميل له.

وفى نهاية حديثه قال إنه لا أحد يصلح مع الشعب المصري غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه رسالة قائلًا: "إحنا معاك يا ريس في المشوار.. معاك معاك".

وأضاف عبدالستار، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات طويلة، هي مبادرة لبناء الإنسان المصري في كل مكان، حيث اهتمت المبادرة بما لم يهتم به أي رئيس للجمهورية من قبل، قائلًا: "أول مرة نحس أننا بني أدمين في عهد الرئيس السيسي اللي طلباتنا كلها مجابة خلال عصره وخلال توليه المسؤولية" لافتًا أن التنمية لم تترك محافظة أو مدينة إلا ودخلتها التنمية والتطوير.

وذكر عبد الستار، أن الأهالي يخرجون لتوثيق توكيلات الدعم والتأييد في مكاتب الشهر العقاري بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة وذلك لرد الجميل لرئيس الجمهورية الذي لم يترك بلدًا إلا وقرر أن تدخلها التنمية فأصبحت القرى الصغيرة في الصعيد تضاهي محافظات وجه بحري وتضاهي العاصمة المصرية القاهرة.