السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضباط الشرطة مع أبناء الشهداء في أول أيام الدراسة بقنا

الشهداء
الشهداء

حرص عدد من ضباط الشرطة، بمديرية أمن قنا، على مزاملة أبناء الشهداء مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

كما حرص الضباط على الذهاب إلى منازل أبناء الشهداء،  ومرافقتهم إلى مدارسهم، في مختلف المدارس بمحافظة قنا، وسط ترحيب شديد من أولياء الأمور والأهل والأقارب والمعلمين.

مدارس قنا تستقبل الطلاب

وكانت مدارس قنا، استقبلت طلابها، اليوم السبت، بعد أن أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب.

ووفقا لمنشور الذي تم تعميمه على كل المدارس في قنا، فإن المدارس تستقبل طلاب صفوف بعينها اليوم، وغدا وبعد غد تستقبل باقي التلاميذ،  على حسب قرارات كل مدرسة، لتنظيم دخول التلاميذ إلى صفوفهم بطريقة ميسرة للحد من التزاحم.

وكان اللواء اشرف الداودي محافظ قنا،  عقد اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين والذى وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع  حسام حمودة السكرتير العام، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن،و رؤساء شركات المرافق.

قنا الشهداء امن قنا مديرية امن قنا الدراسة

مواد متعلقة

محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي في معبد دندرة

مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى دندرة بمحافظة قنا

مصرع شاب وإصابة آخرين خلال حادث مروري بقرية المراشدة في قنا

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

موعد إجازه ٦ أكتوبر 2023 والعطلات الأسبوعية خلال الشهر

موعد ومكان عزاء نجل الفنان الراحل سامى العدل.. تفاصيل

الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة