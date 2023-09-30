ضباط الشرطة مع أبناء الشهداء في أول أيام الدراسة بقنا

حرص عدد من ضباط الشرطة، بمديرية أمن قنا، على مزاملة أبناء الشهداء مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

كما حرص الضباط على الذهاب إلى منازل أبناء الشهداء، ومرافقتهم إلى مدارسهم، في مختلف المدارس بمحافظة قنا، وسط ترحيب شديد من أولياء الأمور والأهل والأقارب والمعلمين.

مدارس قنا تستقبل الطلاب

وكانت مدارس قنا، استقبلت طلابها، اليوم السبت، بعد أن أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب.

ووفقا لمنشور الذي تم تعميمه على كل المدارس في قنا، فإن المدارس تستقبل طلاب صفوف بعينها اليوم، وغدا وبعد غد تستقبل باقي التلاميذ، على حسب قرارات كل مدرسة، لتنظيم دخول التلاميذ إلى صفوفهم بطريقة ميسرة للحد من التزاحم.

وكان اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عقد اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين والذى وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المدن،و رؤساء شركات المرافق.