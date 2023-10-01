تعرضت للخيانة وتؤيد أدوار فتيات الليل.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة عبير شمس الدين

تصدرت الممثلة السورية عبير شمس الدين محركات البحث (جوجل)، كاشفة عن تصريحات صادمة أثارت بها جدلاً واسعًا على وسائط التواصل الاجتماعي التى أعتبرها البعض تصريحات جريئة جدًا ترصدها “الدستور” في السطور التالية.

قالت عبير فى تصريحات مثيرة للجدل إنها تؤيد الظهور في الأدوار الجريئة كالرقص أو كفتاة ليل إذا كان الهدف إيصال رسائل إنسانية للجمهور، لكن مع ضرورة الابتعاد عن "الوقاحة بالعرض".

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وأشارت إلى أنها قدمت نفسها وموهبتها بالشكل الصحيح، لكنها ابتعدت فترة عن الأضواء بسبب انشغالها بعائلتها وأطفالها الثلاثة، مؤكدة أنها ليست "نادمة على هذه الخطوة".

حول حقيقة محاولتها الانتحار من قبل، كشفت الممثلة السورية تفاصيل الموضوع قائلة في تصريحات متلفزة مع برنامج بعنوان "شو القصة" إنها تستنكر شائعة الانتحار.

وعن الأحداث الصعبة التى تعرضت لها من قبل تقول إنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها السابق، لكنها لم تنفصل عنه وتقبلت الأمر:"استنكره العديد من المتابعين أنها تسامح الرجل على خيانته على غير عادة معظم السيدات".

تحدثت خلال تصريحاتها عن علاقتها بالوسط الفنى والفناننين قالت إنها تتمتع بعلاقة جيدة مع كافة الفنانين، وبشكل خاص الفنانة جيني إسبر التي وصفتها بـ"الحنونة والحقيقية والخلوقة" أنها صديقتها المقربة.

وعن خلافها مع معتصم النهار قالت خلال تصريحاتها أكدت أنه لا يوجد بينهم أى خلافات ونبهت إلى عدم وجود أي خلافات مع مواطنها الفنان معتصم النهار بعد منشور سابق لها انتقدت خلاله الأخير الذي يتكلم بلهجة بلد آخر، ليعتقد الأخير كلامها عنه قبل أن يتم حل الأمور بشكل ودي بينهما.