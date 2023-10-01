منتخب الطائرة يفوز على اليابان فى التصفيات المؤهلة للأوليمبياد

حقق منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نتيجة مشرفة، عصر اليوم، بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 3-2 في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس.

وقدم منتخبنا الوطنى للطائرة أداءً مشرفًا ونجح في العودة للقاء بعد التأخر بشوطين للفوز بثلاثة أشوط.

وأعرب الإيطالي فلافيو، المدير الفنى لمنتخب مصر، وحسن الحصرى، المدرب الوطنى، عن سعادتهما الكبيرة بعد الأداء المشرف للمنتخب الوطنى في لقاء اليوم، والذى نجح خلاله منتخب مصر في تقديم أداء أبهر به الجميع خلال موقعة اليوم الصعبة.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في مباراته أمام العملاق الياباني وسط أرضه وجمهوره، والمصنف الخامس عالميًا في الترتيب الدولي

وحقق منتخبنا الفوز بنتيجة 3-2 في التصفيات العالمية لكرة الطائرة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس، وذلك بعد خسارة أول شوطين بنتيجة 25-14، 25-10 لينجح منتخب مصر في قلب النتيجة والفوز بالمباراة بثلاث أشواط لشوطين في ريمونتادا تاريخية للمنتخب.

وطالب الوزير لاعبي المنتخب باستكمال المشوار في التصفيات العالمية بنفس الروح والأداء التي خاضوا بها مباراة اليوم أمام المنتخب الياباني، وصولًا للهدف الاسمي بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

وأشاد الكدتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعزيمة ابطال الطائرة وعدم تراجع مستواهم رغم التأخر بشوطين امام منتخب كبير ومصنف عالمياً وقال أشرف صبحي: أداء المنتخب المصري للكرة الطائرة أمام المنتخب الياباني في التصفيات المؤهلة لأوليمبياد باريس كان أكثر من رائع واكد انه بالفعل يستحق لقب إفريقيا بعد الفوز مؤخرًا على منتخب الكاميرون في نهائى البطولة التى أقيمت بالقاهرة منتصف الشهر الماضي وحقق خلالها منتخب الفراعنة الفوز بلقبها.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على تقديم التهنئة للجهاز الفنى واللاعبين عقب انتهاء اللقاء وطالبهم باستمرار الانتصارات وتحقيق الهدف المطلوب.