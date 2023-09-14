ولادك يا مصر.. الأبطال يتسيدون إفريقيا فى مختلف الألعاب واكتساح قاري وعالمي

يواصل نجوم مصر فى مختلف الألعاب الرياضية حصد الانتصارات وتحقيق الإنجازات على الصعيدين القارى والعالمى، إذ نجح منتخب الكرة الطائرة فى تحقيق لقب بطولة إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الجزائر فى المباراة النهائية.

فيما زين الذهب عنق الرباع كريم كحلة فى بطولة العالم لرفع الأثقال التى استضافتها السعودية، كما تُوج منتخبا مصر لتنس الطاولة رجال وآنسات ببطولة إفريقيا وتأهلا لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، كما تأهلت آنسات مصر مواليد ٢٠٠٤ لبطولة العالم بعد صعودهن لنهائى إفريقيا لليد.

توج منتخب مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما حقق «الفراعنة» الفوز على الجزائر فى المباراة النهائية ٣/١، ليستعيد منتخب مصر البطولة الغائبة عنه منذ ٢٠١٥.

وفاز «الفراعنة» فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥/٢٢، والثانى بنتيجة ٢٥/١٨، بينما فاز محاربو الصحراء بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥/٢٠، وحسم منتخب مصر الشوط الرابع لصالحه بنتيجة ٢٥/٢٢.

وتأهل منتخب الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة ٣/١، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة ٣/٢. ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة ٣/٠ مساء السبت الماضى فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا ٣/٠ فى دور الـ١٦ مساء الجمعة الماضى.

وتأهل المنتخب المصرى إلى دور الـ١٦ بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، بعد أن مُنى بهزيمة ثقيلة من نظيره الجزائرى بنتيجة ٠/٣ فى الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندى بنتيجة ٣/٠ فى الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة: أشرف اللقانى وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودى ومحمد عادل ومحمد المهدى ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

وقال أحمد صلاح، لاعب نادى الأهلى، الذى أعلن عن اعتزال اللعب الدولى عقب الفوز بالبطولة، إن التتويج ببطولة إفريقيا هو أفضل ختام لمسيرته الدولية مع منتخب مصر.

وأضاف أن مشاركته فى الدقائق الحاسمة والأخيرة فى مباراة الجزائر النهائية كان أفضل رد على منتقديه، مشيرًا إلى أن رده دائمًا فى الملعب عندما يتم التشكيك فى قدراته، مؤكدًا أن البطولة كانت على أرض مصر ولا يمكن خسارتها، موجهًا شكره للجماهير التى ساندت المنتخب طوال أيام البطولة.

وتوج «صلاح» باللقب السابع مع منتخب مصر، من أصل تسع بطولات فاز بها «الفراعنة» عبر تاريخ البطولة.

كما توج الرباع المصرى كريم كحلة، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، بذهبيتين فى بطولة العالم لرفع الأثقال التى تحتضنها المملكة العربية السعودية، حيث فاز بالميدالية الذهبية فى منافسات النتر والكلين لوزن ٩٦ كجم، كما فاز بذهبية المجموع خلال مشاركته فى منافسات الوزن نفسه، كما توج بالميدالية الفضية فى منافسات الخطف بعدما رفع ثقلًا قدره ١٧٤ كجم.

وفى البطولة نفسها فاز محمود حسنى بالميدالية البرونزية فى منافسات الكلين والنتر فى وزن ٩٦ كجم.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة فى بطولة العالم بالسعودية ٧ لاعبين ولاعبات هم: كريم كحلة فى وزن ٩٦ كجم، ومحمود حسنى فى وزن ٩٦ كجم، وياسر أسامة فى وزن ١٠٢ كجم، وعبدالرحمن محمد فى وزن +١٠٩، وسارة سمير فى وزن ٧٦ كجم، ونعمة سعيد فى وزن ٧١ كجم، وحليمة عبدالعظيم فى وزن +٨٧ كجم. كما توج منتخبا مصر للرجال والآنسات لتنس الطاولة ببطولتى إفريقيا التى احتضنتها تونس، وتأهلا لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث توج منتخب الرجال بالبطولة بعد التغلب على منتخب نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة ٣/١.

ويضم منتخب مصر رجال: محمد البيلى، عمر عسر، يوسف عبدالعزيز، ويقوده جهاز فنى مكون من ماجد عاشور مديرًا فنيًا، وعماد مصيلحى مدربًا عامًا.

فيما يضم منتخب الآنسات: دينا مشرف، هنا جودة، ومريم الهضيبى، ويديره فنيًا جيهان السيد، وفاز بالبطولة وتأهل للأوليمبياد عقب الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثية نظيفة.

كما نجح منتخب آنسات اليد مواليد ٢٠٠٤ فى التأهل لبطولة العالم، رفقة منتخبات أنجولا وتونس وغينيا، بعد الصعود للمربع الذهبى.

وقدمت آنسات مصر واحدة من أقوى المشاركات فى البطولة الإفريقية، حيث صعدن للمباراة النهائية بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على غينيا بنتيجة ٢٦/١٨ فى مباراة الدور قبل النهائى ببطولة إفريقيا.

وتصدر منتخبنا الوطنى المجموعة الثانية بالفوز فى جميع مبارياته ببطولة إفريقيا بعد تحقيق فوز مستحق على منتخب تونس البلد المستضيف بنتيجة ٣٠/٢٧، وسبقه الفوز على الجزائر بنتيجة ٣٢/١٩، وقبله الفوز على مدغشقر ٥٤/١٠، والفوز على مالى فى المباراة الافتتاحية ٦٤/١٥.

وتضم قائمة منتخب مصر: جهاد وائل وسارة علوى ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوى ونادين طارق وملك أحمد وجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.

فيما هزمت بطلة الملاكمة يمنى عياد، بطلة الجزائر ٣-١، وتأهلت لنصف نهائى البطولة لتصبح أول لاعبة مصرية تتأهل إلى أوليمبياد الملاكمة فى التاريخ.

كما تأهل اللاعب عمر العوضى إلى أوليمبياد باريس بعد وصوله إلى المباراة النهائية للتصفيات الإفريقية عقب فوزه على لاعب الرأس الأخضر فى نصف النهائى فى وزن ٧١ كجم، وحققت سارة سمير لاعبة رفع الأثقال إنجازًا تاريخيًا بعد فوزها أمس بثلاث ميدليات ذهبية فى بطولة العالم المقامة بالسعودية لتتوج باللقب للعام الثانى على التوالى.