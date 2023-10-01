خالد جلال ناعيًا محمد فريد: صنع مكانة في قلوب جمهوره

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير محمد فريد، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بعد أن ترك بصمته المميزة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقال جلال: "لقد فقدنا واحدًا من الفنانين المميزين خاصة في مجال الكوميديا، واستطاع أن يصنع بأدائه وأسلوبه المنفرد مكانة في قلوب جمهوره.. تغمد الله الفقيد برحمته وغفرانه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وتم تكريم الفنان محمد فريد، عقب انتهاء إحدى ليالي العرض المسرحي "سينما مصر"، وأهدى له المخرج خالد جلال، مخرج العرض، شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض، تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى".

وشُيّع جثمان الفنان محمد فريد، إلى مثواه الأخير اليوم الأحد، عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة محمد فريد

وتعرَّض الفنان محمد فريد، خلال الأيام الماضية، لوعكةٍ صحيةٍ شديدةٍ، نُقِلَ على إثرها إلى أحد المستشفيات ومكث لأكثر من 3 أيام داخل العناية المركزة.

درس الفنان محمد فريد، في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، وظهرت موهبته منذ دراسته الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، "الشيطانة التي أحبتني" مسلسل "غريب في المدينة" "الشهد والدموع"، "محمود المصري"، "أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.