أعلن الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها، افتتاح كنيسة القديسة مريم والقديس يوحنا الإنجيلي بجنوب إنجلترا في بروملي؛ يعد اكتمال عملية الشراء واستلام مفتاح المبني.

وقال إن الكنيسة تعتبر امتداد لكنيسة مار يوحنا الحبيب التي تأسست منذ أكثر من ١٣ سنة؛ غير أنها أصبحت صغيرة على شعبها، فأرسل لنا الله هذه الكنيسة كهدية للشعب القبطي في المهجر؛ بصلوات صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني.

وعقب القداس أمضى الشعب كبارا وصغار وقتا طيبا في حديقة المكان؛ وكان يوما مباركا ومفرحا.