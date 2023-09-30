اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى غريغوريوس أسقف أرمينيا العظمى

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى غريغوريوس أسقف أرمينيا العظمى، الذي نشأ في قيصريّة كبادوكية. نشر الإيمان بالمسيح في أرمينيا وهدى إلى الإيمان المسيحي ملكها تيريداد. ومات طاعناً في السن حول سنة 330.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: جاء كلمة الله ليسكن في الإنسان؛ جعل نفسه "ابن الإنسان" لكي يعتاد الإنسان على استقبال الله، ولكي يعتاد الله على السكن في الإنسان، كما راق للآب. لذا، فإنّ علامة خلاصنا، عمّانوئيل الذي وُلِد من العذراء، أُعطِي من قبل السيِّد نفسه . في الواقع، إنّ الربّ نفسه هو الذي أنقذ البشر لأنّهم لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم. قال النبيّ إشعيا: "قَوُّوا الأيديَ المُستَرخِيَة وشَدِّدوا الرُّكَبَ الواهِنَة. قولوا لِفَزِعي القُلوب: تَقَوَّوا ولا تَخافوا هُوَذا إلهُكم. النَّقمَةُ آتِيَة. هذه مُكافَأَةُ الله. هو يَأتي فيُخَلِّصُكم" فنحن نستطيع المحافظة على خلاصنا بمساعدة الله فقط.

هذا نصّ آخر حيث تنبّأ إشعيا بأنّ الذي سوف يخلّصنا ليس إنسانًا عاديًّا ولا كائنًا من دون جسد، كما هي الملائكة إذ قال: "في جَميعِ مَضايِقِهم تَضايَقَ ومَلاكُ وَجهِه خَلَّصهم بِمَحَبَّتِه وشَفَقَتِه افتَداهم ورَفعَهم وحَمَلَهم كُلَّ الأَيَّامِ القَديمة" . إنّما مخلِّصنا هو أيضًا إنسان مرئيّ حقًّا: "يا شَعبَ صِهْيونَ، ستَرى عَيناكَ مُعَلِّمَكَ" وكذلك قال النبيّ ميخا: "سيَعودُ فيَرأَفُ بِنا وَيدوسُ آثامَنا وتَطرَحُ في أَعْمَاقِ البَحرِ جَمِيعَ خَطاياهم" . من عشائر يهوذا، من بيت لحم ، سيأتي ابن الله، الذي هو الله أيضًا، ليجزل مدائحه على الأرض كلّها. صار الله إنسانًا وأنقذنا الربّ بنفسه من خلال إعطائنا علامة العذراء.

هذا وترأس الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، قداس اليوم الخامس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها بشبرا.

شارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى شمامسة، وكورال كاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة، حيث ألقى الخور أسقف بولس ساتي عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تريزا تقودنا إلى القداسة".

وفي سياق متصل، ترأس الأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، قداس اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

وألقى الأب جوزيف عظة الصلاة بعنوان "صلاة تريزا من أجل الخطأة".