"سندعمه بكل قوة".. أهالى بولاق أبوالعلا يحررون توكيلات للرئيس السيسى (صور)

توافد المواطنون من أهالي منطقة بولاق أبوالعلا على مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح بالانتخابات الرئاسية القادمة، وسط تواجد أمني مكثف، وذلك لليوم السابع على التوالي.

ووجه أهالي بولاق أبوالعلا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه خلال الفترة السابقة، مؤكدين أنهم سيدعمونه بكل قوة.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مكاتب التوثيق (الأزبكية والبساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف والأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر وعين شمس ومصر الجديدة وبدر وحلوان وبولاق أبوالعلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرها من المناطق الأخرى)، والتي شارك فيها كل أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا حرصهم علي الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، الإثنين الماضي، مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضًا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 ،11 ،12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر فأيام 8،9، 10 يناير 2024.

أهالي بولاق أبو العلا يحررون توكيلات للرئيس السيسي