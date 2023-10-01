وزير النقل: إنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بـ70 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تطوير مسافات سكة حديد بإجمالي أطوال 900 كم وعدد 1750 مفتاحًا.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء خطوط جديدة، حيث تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأوضح وزير النقل أن أهم هذه الخطوط هو خط النقل اللوجستي القاهرة/ الإسكندرية، والذي يضم (بشتيل– الاتحاد– إيتاي البارود– القباري)، مع إنشاء خطي (المناشي/ 6 أكتوبر– السادات/ كفر داوود)، وأيضًا خط الفردان/ القنطرة شرق/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا.

ولفت وزير النقل إلى تطوير نظم الإشارات التي ضمت عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، بجانب تطوير المزلقانات، وشملت عدد 671 من إجمالي 1120 مزلقانًا، كما تم تطوير المحطات القائمة بعدد 246 من إجمالي 708 محطات.