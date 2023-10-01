وكيل "تعليم الإسماعيلية" يستقبل لجنة وزارية في أول أيام العام الدراسي الجديد

استقبل الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، لجنة وزارية ضمت هشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، وحاتم أحمد، مدير إدارة التحقيقات بالوزارة، ومصطفى خليل، وكيل إدارة التحقيقات بالوزارة، وذلك بديوان عام المديرية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

واصطحب بحيري، اللجنة؛ لتفقد عدد من المدارس بدأت بمدرسة دوحة الزمان الابتدائية إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وأشادت بنظام الطلاب في مرحلتيِّ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث استقبلتهم الطلاب بالنشيد الوطني والأعلام.

واختتم وكيل الوزارة، والوفد المرافق، زيارته بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة جنوب التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية وشارك الطلاب عددًا من الحصص الدراسية منها اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

محافظ الإسماعيلية يتابع بداية العام الدراسي

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية بمدارس الإسماعيلية بكل المراكز والمدن، حيث كلَّف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المدارس صباح اليوم، وحضور طابور الصباح وتحية العَلم في أول يوم دراسي للعام الجديد.

وهنَّأ بشارة، للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وبمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، والمولد النبوي الشريف، مُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومطالبًا التلاميذ بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أهمية الانتظام بالمدرسة والحضور، وممارسة الأنشطة المُتعددة، لما لها من دور مهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات في شتى المجالات، موجهًا بالاهتمام بغرس حُب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر، وإعداد جيلًا قادرًا على حماية مصلحة الوطن.