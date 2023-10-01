الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى فى تركيا

أدان جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لـجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في تركيا صباح اليوم، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي إن هذا العمل الإرهابي، أيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، مدان ومرفوض، مضيفًا أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دومًا، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.

وأعرب رشدي عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجًا للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، ورفضها واستنكارها التام لكل أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن إرهابيين نفذا هجومًا بقنبلة أمام مباني الوزارة في أنقرة، مضيفًا أن أحدهما قتل في الانفجار بينما قامت السلطات هناك "بتحييد" الآخر.

تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول

ويأتي الهجوم، وهو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل ستة وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر 2022، بحسب وكالة "رويترز".

وأعاد الهجوم اليوم إلى أذهان الأتراك ذكريات موجة الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة في مدن تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017.

وبدأ المدعي العام في أنقرة تحقيقًا اليوم الأحد فيما وُصف أيضًا بأنه هجوم إرهابي.

وكان من المقرر أن يحضر الرئيس رجب طيب أردوغان الساعة السابعة والنصف مساء افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الذي من المتوقع أن يبحث خلال الأسابيع القادمة التصديق على مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أثارت تركيا اعتراضات في البداية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات تجري عمليات تفتيش للبرلمان بعد الانفجار. وقال مصدر لرويترز إن البوابة مفتوحة، لكن لا يتم السماح بمرور السيارات في إطار الإجراءات الاحترازية.