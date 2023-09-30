السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسام زكي: الحرب بالسودان ضربة كبيرة للإنتاج الزراعي في العالم العربي

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن مصادر تمويل الأمن الغذائي موجودة في المنطقة العربية، مؤكدًا أن السودان إحدى مخازن الإنتاج الزراعي بالعالم العربي وبسبب الحرب ضاع عليها الموسم الصيفي والموسم الشتوي مهدد أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحديات كثيرة ومنطقتنا صعبة ولحلها لا بد من المزيد من التعامل مع هذه الإشكاليات وهي مسألة متكاملة ونستطيع التعامل معها في موضوع التمويل لنجد الحلول المناسبة.

السودان كانت تنتج ملايين الأطنان من الحبوب

وأكد أن الحرب بالسودان ضربة كبيرة للإنتاج الزراعي في العالم العربي وكانت تنتج ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها وبالحرب القائمة أدت لانتكاسة كبيرة في الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه يوجد المشاكل التي تتعرض لها بعض الدول في موضوعات المياه مثل العراق الذي واجه موسمين بهما الكثير من الجفاف نتيجة السدود المقامة في أعالي الأنهار بتركيا وغيرها وهذا يؤثر على الإنتاج الزراعي، ويوجد زراعة الأمطار في شمال إفريقيا وتتأثر بالجو.

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