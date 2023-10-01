الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فلسطين" تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة التركية أنقرة

الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، وقوف دولة فلسطين مع تركيا وشعبها في مواجهة الإرهاب، وعلى ثقتها بقدرة تركيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة، والذي أدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة، وغرد جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية الأوروبية على منصة إكس قائلًا: "نعرب عن تضامننا مع تركيا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ووقع انفجار عنيف في العاصمة التركية أنقرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من مقري وزارة الداخلية والبرلمان.

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن إرهابيين اثنين هاجما مباني تابعة لوزارة الداخلية وجرى تحييد أحدهما والآخر فجّر نفسه، فيما أصيب شرطيان بجروح. ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات، إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة.

وزارة الداخلية التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن أن انفجارًا وقع الأحد خارج مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية في قلب العاصمة أنقرة مسفرًا عن إصابة شرطيّين اثنين بجروح، واصفًا إياه بأنه "هجوم إرهابي". وقد حصل الانفجار قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأوضح يرلي كايا "أن أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه فيما تم تحييد الآخر. وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار".

وبدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على موقع "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفًا من هجمات أخرى، ودعا السكان إلى عدم الذعر.

مكتب المدعي العام في أنقرة

من جهته، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، والقنوات التليفزيونية على وجه الخصوص، التوقف فورًا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما فعلوه على الفور.

الخارجية الفلسطينية وزارة الداخلية التركية انقرة تركيا إرهابيين

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