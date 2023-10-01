الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل وفد من كبار الأطباء والخبراء في الميكروبيولوجيا والرعاية المركزة

وفد طبى
وفد طبى

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، اليوم، وفد من كبار الأطباء والخبراء في الميكروبيولوجيا والرعاية المركزة، يأتي ذلك في ضوء توصيات المؤتمر السنوي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الذي تم خلاله إعلان مجمع الإسماعيلية الطبي أول مركز تميز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات بالمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للمساعدة في الحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR).

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وقالت الهيئة في بيانها، تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون القائم بين هيئة الرعاية الصحية وإحدى شركات الأدوية، وتهدف إلى الإطلاع على آخر التطورات في مجال مقاومة مضادات الميكروبات وخطة العمل المستقبلية لمجمع الإسماعيلية الطبي خلال الأشهر القادمة.

مقاومة مضادات الميكروبات

وأوضح الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، بأن مقاومة مضادات الميكروبات يعد تحديًا كبيرًا يهدد كفاءة عمل المستشفيات والصحة عالميًا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير للارتقاء الدائم بجودة الأداء في المستشفيات، خاصة في وحدات الرعاية المركزة، ووضع مؤشرات واضحة ومقاييس مرجعية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، لافتًا إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي، هو أحد النقاط المضيئة بمبادرة هيئة الرعاية الصحية «المراكز المتميزة للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى»، حيث سيسهم المجمع الطبي في وضع البروتوكولات الاسترشادية لمحاربة مقاومة مضادات الميكروبات بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

كبار الأطباء والخبراء

هذا، وضم الوفد كبار الأطباء والخبراء في هذا المجال، وهم الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد مختار، أستاذ التخدير والرعاية الحرجة ورئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات، والدكتورة أماني الخولي، أستاذة الباثولوچيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة.

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يشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن توصيات المؤتمر السنوي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بضرورة إجراء الدراسات ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة لمقاومة مضادات الميكروبات، مما يسهم في تعزيز ريادة هيئة الرعاية الصحية بإمكاناتها الخدمية وجودة الرعاية الصحية، ووضعها على خارطة البحث العلمي للرعاية الصحية والأنظمة الصحية العالمية.

يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتطوير المعرفة والممارسات الحديثة في مجال استخدام مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى، من خلال تبادل المعرفة والتجارب وتعزيز التعاون بين الخبراء، وبما يسمح بالتعرف على أحدث الابتكارات والأبحاث، وذلك وصولًا لتحقيق تقدم كبير في تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفد طبى
وفد طبى
وفد طبى
وفد طبى
الإسماعيلية المؤتمر السنوي الثاني للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الميكروبيولوجيا الرعاية المركزة مقاومة مضادات الميكروبات التأمين الصحي الشامل

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