3 خطوات فعالة للاسترخاء العقلي والجسمي.. فما هى؟

هناك أشياء عديدة تؤثر على صحتنا الجسمانية والنفسية منها الطعام الذي نتناوله وطريقة المعيشة التي نحياها ومدى توافقنا مع الآخرين، وفي السطور التالية سوف نعالج هذه النقاط:

أولا:الغذاء وعلاقته بالصحة النفسية

الصحة النفسية غالبًا ما تؤثر على صحة الجسم فعندما نكون متوترين وقلقين أو مكتئبين فنحن نحس بالألم الجسدى والتعب العام وكذلك عندما نمرض نصبح منزعجين عاطفيًا وقلقي.

يميل أشخاص كثيرون إلى الأكل عندما يشعرون بالقلق والتوتر فتناول الطعام يجعل شعورهم أفضل مؤقتًا.

هناك علاقة بين تناول أنواع معينة من الطعام ووظائف الدماغ فقد وجد أن الإفراط في استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يؤدي إلى العصبية والقلق بينما تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات قد يعمل على تهدئة الشخص أو خفض مستوى نشاطه.

يجب أن نجعل وقت تناول الطعام وقتًا للاسترخاء بدلًا من تناول الطعام بسرعة وابتلاعه ابتلاعًا كما أن التحدث بشأن العمل أثناء الطعام كثيرًا ما يعمل على زيادة مستوى توترك.

ثانيًا:التمرينات الرياضية وعلاقتها بالقلق :

الأشخاص الذين يشتركون ببرامج رياضية بشكل منتظم يكونون بصحة جيدة وتكون طاقتهم الحيوية أفضل ويتعاملون مع المشكلات بشكل فعال لكن التمرين قد يكون خطرًا إذا كان شاقًا جدًا أو لا يتلاءم مع الوضع الجسماني للشخص هناك رياضات يمكن استخدامها لخفض مستوى القلق كالمشي والركض والسباحة وقيادة الدراجة وهناك تمارين تساعد على خفض القلق مثل تمارين الاسترخاء تسبب التمارين قبل النوم أرقًا لدى بعض الناس وتسهل النوم للبعض الآخر يجد عدد كبير من الناس أن الحمام الدافئ يساعدهم على الاسترخاء وينشط الدورة الدموية ربما تشكل حمامات البخار والساونا خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة أو التهابات الجيوب الأنفية أو يستخدمون المسكنات والمهدئات

ثالثًا: الأصدقاء والتواصل

يحظى الناس بقدر كبير من الدعم من خلال العلاقات الوثيقة مع الآخرين، وقد وصف الشاعر جون دون john Donne ذلك بقوله " لا أحد يعيش في جزيرة أو وحده فقط، فكل إنسان قطعة من القارة، وجزء من الكل، وإذا ابتلع البحر جزءًا من الأرض أو جزءًا من الجبل أو من مزرعة صديق أو من مزرعتي، أو إذا مات أي انسان فإن ذلك يضعفني لأنني جزء من البشرية ولم أخلق أبدًا لأعرف لمن يدق الجرس، فهو يقرع لنا جميعًا"

يشكل وجود الأصدقاء والقدرة على التواصل معهم حصنًا منيعا ضد القلق ولكن بعض الناس يواجهون صعوبات في بناء علاقات صداقة وهناك عدة قواعد تساعدك في أن يكون لك أصدقاء:

عندما تلتقى بالآخرين لأول مرة عليك أن تبدى اهتمامًا بهم وبعالمهم.. حاول أن تعرف من هم؟ وما هي الأشياء التي يهتمون بها وابتسم قليلًا لتعبر عن سرورك من بعض ما يقولوه لك لكى تطور العلاقة إلى صداقة يتطلب منك قدر كبير من التقبل والتحمل عليك أن تتقبل الناس كما هم، ولا تتوقع منهم أن يتغيروا ليصبحوا ملائمين لك.. يقول د. بيرلز عالم النفس الشهير "علينا أن نعمل أشياءنا ونكون أنفسنا وإذا طورنا علاقة في خضم هذه العملية فذلك رائع، وإذا لم يحدث فلا نستطيع أن نجعلها تحدث" تذكر أن الفوز بالأصدقاء يتطلب منك أن تتعامل مع الناس الذين تتوقع أن يصبحوا أصدقاء لك ويمكنك أن تدعوهم للعشاء في بيتك أو في النادي أو للحفلات للتعارف الصداقة تشبه علاقة الحب فلا أحد يستطيع أن يفرض الصداقة على أحد.. سيعجب بك بعض الأشخاص وستتطور الصداقة بينكما ولن يعجب بك آخرون لأسباب متنوعة ولا يمكن أن تنجح الصداقة إذا كانت من طرف واحد عليك أن تبذل الجهد وتخصص الوقت لاختيار الأصدقاء وانتقائهم بحكمة تتغير الصداقات عبر السنين، فقد لا نعود نستمتع بصحبة أشخاص كنا نحبهم في الماضي، والسبب في هذا أننا نتغير وتتغير اهتماماتنا وحاجتنا وأنماط حياتنا عبر السنين

لماذا يصبح الأصدقاء الأعزاء أعداء لدودين؟

الفاصل بين الحب والكره خيط رفيع جدًا،ويتطلب التواصل الجيد بين الاصدقاء الثقة المتبادلة والتعاطف، وهذا يعني القدرة على فهم وتقدير مشاعر الطرف الآخر والتعامل معها بموضوعية

التواصل بين الأصدقاء يتطلب التكلم والإصغاء، وقد يعاني الناس من مشكلة في إحدى هاتين العمليتين فيؤثر ذلك على صداقتهما

إن العلاقات التي تقوم على الثقة والصبر والتعاطف وفض النزاعات بشكل فاعل هي علاقات صداقة حقيقية ودائمًا تريحنا في أوقات الأزمات وتحصننا ضد عدد كبير من مصادر التوتر والضغط في حياتنا