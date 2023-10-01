الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة سياسيًا (إنفوجراف)

تمكين المرأة
تمكين المرأة

أوضح تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" أن الدولة المصرية فتحت آفاقًا جديدة للمرأة، حيث قامت الحكومة بتحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكل أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضدها في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.

وعملت الحكومة على تمكين المرأة من خلال التالي:

1- زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8% عام 2020 بعدد 165 مقعدًا.

2- زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017.

3- زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% في عام 2018.

4- زيادة نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017. 

5- كما زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير إلى 27% في عام 2018.

 6- زيادة نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019.

7- تعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018. 

8- زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدًا عام 2022.

9- تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021.

10- اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في يوم الأحد 12 فبراير 2023.

11- زيادة أعداد النساء في كل الهيئات القضائية بشكل مطرد.

مَن المرشحون لانتخابات الرئاسة 2024 حتى الآن؟ (إنفوجراف)

 

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