الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط متهم بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الامنية بـوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات القبض على المتهم بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب من أحد المستشفيات باستقباله جثة مزارع، إثر إصابته بعيار نارى.

بسؤال والده وشقيقه اتهما أحد الأشخاص بالتعدى على المجنى عليه بـ"طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

اسيوط مزارع خلافات الجيرة وزارة الداخلية

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