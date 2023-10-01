الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انفجار أنقرة.. هل سيتراجع أردوغان عن حضور افتتاح البرلمان التركى الجديد؟

أردوغان
أردوغان

استعرض عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر مستجدات الأحداث المتعلقة بوقوع انفجارين صباح اليوم بالعاصمة التركية "أنقرة"، منوهًا بأن الطرق التي تؤدي إلى مكان الانفجار لا تزال مغلقة مع الانتشار الأمني المكثف في المنطقة، حيث إن الانفجار الثاني كان انفجارا احترازيا لحقيبة مشبوهة.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن عمليات البحث والتمشيط لا تزال مستمرة في المنطقة للبحث عن أي أشياء مشبوهة في المكان، مؤكدًا أن برنامج البرلمان التركي مستمر اليوم دون أى تغييرات حاليًا مطروحة بشأن افتتاح البرلمان التركي، ومشاركة الرئيس أردوغان وإدلائه بخطابه المهم لهذا الموضوع.

 مسئولية الانفجار

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه لم يتم تحميل أي جهة حتى الآن مسئولية الانفجار الذي وقع أمام مديرية الأمن في أنقرة، والتي هي قريبة جدًا من البرلمان التركي، ولكن يمكن القول حسبما أفاد محللون أتراك بأنه في الفترة الأخيرة كانت وزارة الداخلية التركية في حرب شرسة مع تجار المخدرات.

وتابع: ربما إلى جانب داعش ومنظمة حزب العمال الكردستاني يدخل أيضًا تجار المخدرات والمافيا التي تقوم بهذه الأعمال على نقطة المشتبهين فى تنفيذ هذه العملية، لأن العملية وقعت أمام وزارة الداخلية وقريبة جدًا من البرلمان.

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