الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: انفجار أنقرة رسالة موجهة للرئيس أردوغان وحكومته

انفجار أنقرة
انفجار أنقرة

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، إن التنظيمات الإرهابية عندما تفكر في تنفيذ عمل إرهابي، تختار الأهداف الهامة والمقرات السياسية والأمنية، موضحًا أن ما حدث من التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة التركية أنقرة صباح اليوم، بالقرب من مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية هدفه توصيل رسالة إلى الحكومة. 

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"ـ اليوم الأحد، أن التنظيم الإرهابي هدفه بالتفجير أن يخدش كبرياء الدولة باستهداف مقرات أمنية والبرلمان خاصة، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي لحضور جلسة البرلمان وإلقاء خطاب مهم.

محلل سياسي: التنظيم الإرهابي قادر على اختراق الدوائر الأمنية والوصول إلى المراكز السيادية

وأوضح الباحث السياسي، أن انفجار أنقرة رسالة موجهة للرئيس أردوغان وحكومته، والدولة، من التنظيم الإرهابي سواء كان داعش أو تنظيم انفصالي، فهو قادر على اختراق الدوائر الأمنية والوصول إلى المراكز السيادية والحساسة في الدولة.

 

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