الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السودانى يستضيف أول أغسطس الأنجولى.. آسيك يواجه الأهلى بنغازى فى دورى الأبطال

الهلال السوداني
الهلال السوداني

يستضيف فريق الهلال السوداني، نظيره أول أغسطس الأنجولي، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بن أحمد العبدي) بمدينة الجديدة المغربية، في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في أنجولا، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

لذا سيطمح الهلال لحصد الفوز بأي نتيجة من أجل بلوغ مرحلة المجموعات، بينما سيكون التعادل الإيجابي، كافيًا للفريق الأنجولي، من أجل التأهل للدور المقبل.

ويخوض فريق الأهلي بنغازي الليبي، تحديًا صعبًا، عندما يحل ضيفًا على آسيك ميموزا الإيفواري، على ملعب السلام بمدينة بواكي، ضمن إياب الدور ذاته.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على الملعب الأوليمبي بسوسة، قد انتهت بالتعادل السلبي، ليصبح ممثل الكرة الليبية، مطالبًا بانتزاع الفوز من عقر دار منافسه الإيفواري، من أجل بلوغ دور المجموعات.

بينما يطمح آسيك، لاقتناص الفوز من أجل التواجد في مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة 2018-2019.

وعلى جانب آخر، يطمح نواذيبو الموريتاني، لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستضيف نظيره ريال باماكو المالي، بالعاصمة نواكشوط.

وكان الفريق الموريتاني، قد حقق فوزًا كبيرًا خارج الديار، على ريال باماكو، بثلاثية نظيفة.

التعادل السلبي على أقل تقدير سيكون كافيًا لنواذيبو، من أجل العبور لدور المجموعات، بينما سيكون ريال باماكو، مطالبًا بالفوز برباعية دون رد، من أجل التأهل.

وتأهل 11 ناديًا حتى الآن، إلى دور المجموعات لدوري الأبطال، وهي: الأهلي، بيراميدز، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، يانج أفريكانز التنزاني، جوانينج جالاكسي، ميدياما الغاني.

الهلال السوداني أول أغسطس الأنجولي دورى ابطال افريقيا نواذيبو الموريتاني آسيك ميموزا

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