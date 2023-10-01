الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير للدورة الرابعة 2024

انتصار السيسى
انتصار السيسى

أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، عن الفروع والموضوعات التي يجرى التقدم لها للحصول على (جائزة الدولة للمبدع الصغير)، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023، وهي:

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي:
https://drive.google.com/file/d/1TLbyZMlKCHoux9E5msbYcMY0ezopzW4l/view?usp=sharing

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا تتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4- أن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان.
5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.
6- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.
7- ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.
8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.
9- فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.
10- تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة. 
11- التحكيم يتم على مرحلتين:
• مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.
• مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة. 
12- فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.
13- فى حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.
14- "التقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).
15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.
للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على فيسبوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون - واتس آب (01559919944).

المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هشام عزمي السيدة الفاضلة انتصار السيسي جائزة الدولة للمبدع الصغير

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