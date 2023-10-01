الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الخوذة.. تحرير 804 مخالفات لقائدى الدراجات النارية

مخالفة
مخالفة

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 804 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت "الداخلية" على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الخوذة الدراجات النارية مخالفة قائدي الدراجات النارية

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