الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الخوذة.. تحرير 755 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 755 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

 حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية


وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت "الداخلية" على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الخوذة الدراجات النارية الحوادث على الطرق وزارة الداخلية إدارة المرور

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