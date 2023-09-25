الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 932 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظات، اليوم الإثنين، من ضبط 932 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

حملات مرورية

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

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وشددت "الداخلية" على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

عدم إرتداء الخوذة مخالفة الدراجات النارية وزارة الداخلية حملات مرورية

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