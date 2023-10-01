"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

لقطات تحبس الأنفاس..

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، اللحظات الأولى من انفجار تركيا في لقطات تحبس الأنفاس.

فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على أنقرة

أعلن المدعي العام التركي، عن فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على أنقرة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وصرحت وزارة الداخلية التركية، بأنّ إرهابيين اثنين حاولا الاعتداء بقنابل على مقر الوزارة، حيث إن الانفجارين اللذين وقعا في أنقرة، نتجا عن عملية إرهابية ونفذهما انتحاريان.



وشرحت الداخلية أن أحد الإرهابيين فجّر نفسه بسيارة وتم تحييد الآخر.