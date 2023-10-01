الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ المنوفية بمدارس شبين الكوم وقويسنا

مدارس المنوفية
مدارس المنوفية

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من المدارس بنطاق مركزى شبين الكوم وقويسنا، لمتابعة انتظام بدء العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، رافقه محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية عددًا من الفصول الدراسية بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى "الثانوية القديمة للبنات".

محافظ المنوفية يهنئ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد 

وهنأ المحافظ الطالبات ببدء العام الدراسي، وحثهن على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، كما استفسر عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح ونسب الحضور والغياب، ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة على كل المدارس بنطاق المحافظة، للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل منتظم وتذليل العقبات أولًا بأول، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى واستمرار شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولًا بأول، لضمان توافر جميع عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

محافظ المنوفية يشدد على المرور اليومى والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية 

كما تفقد المحافظ مدرسة عبدالعزيز باشا فهمى الإعدادية بكفر المصيلحة، واستمع من مدير المدرسة عن عدد الفصول والطلاب وآليات سير العملية التعليمية، مشددًا على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على كل المدارس، لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية، وعرض تقارير دورية لتذليلها فورًا، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الكتب الدراسية فورًا حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

محافظ المنوفية يفاجئ بعض المدارس بأول يوم دراسي 

وخلال جولته، فاجأ محافظ المنوفية مدرسة الشهيد عبدالسلام عبدالمجيد الابتدائية بميت أبوشيخة، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي بالمدرسة، واستفسر عن نسب الحضور والغياب للطلاب، وأجرى حوارًا معهم للاطمئنان على موقف تسليم الكتب الدراسية، وكذا انتظام طاقم هيئة التدريس ونسب العجز بالمدارس، موجهًا بغرس قيم الولاء والانتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتوفير المناخ المناسب للطلاب وخلق جيل متميز، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انتظام الدراسة بالصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية اليوم الأحد، ومن المقرر بدء الدراسة بكل المراحل التعليمية اعتبارًا من غدٍ الإثنين، لافتًا إلى استمرار أداء اللجان المشكلة في متابعة العملية التعليمية بالمدارس بواقع 3602 مدرسة بنطاق المحافظة، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس.

هذا ويتابع محافظ المنوفية بشكل يومي وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية بكل المدارس بنطاق المحافظة، مع الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أي معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فورًا.

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محافظ المنوفية العام الدراسي الجديد بالمنوفية العام الدراسي 2023 2024 جوله ميدانيه للمدارس تعليم المنوفية

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