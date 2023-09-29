"مياه المنوفية" تعلن توقف الخط الساخن بسبب عطل وتطلق أرقامًا جديدة للخدمة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف الخدمة بالخط الساخن 125، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب فى انقطاع الخدمة.
"مياه المنوفية" تطلق أرقامًا بجميع مراكز المحافظة بديلة للخط الساخن
وتناشد الشركة جموع المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال على الأرقام التالية: -
إدارة الخط الساخن ت/ 01220906668 ت/ 01220903337
فرع شبين الكوم ت/ 0482319939
ت/ 01226094906
فرع الشهداء ت/ 0482753231
ت/ 01220901177
فرع أشمون ت/ 0483442155
ت/01229943218
فرع تلا ت/ 0483563858
ت/ 01220994415
فرع مركز السادات. ت/ 0482640061
ت/ 01226055529
فرع قويسنا ت/ 0482781288
ت/ 01285556783
فرع بركة السبع ت/ 0482994918
ت/01220922213
فرع منوف ت/0483661409
ت/01226005669
فرع الباجور ت/0483884673
ت/ 01220900277
فرع سرس الليان ت/ 0483353993
ت/ 01226088662
ولتلقي الشكاوى عن طريق الواتساب على رقم 01220906668
وذلك لحين إصلاح العطل
إجراءات جديدة للشركة لتوفير استهلاك الكهرباء
وفي وقت سابق، أعلن محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الإجراءات التى اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في إطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمنت الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالديوان العام والمقرات الإدارية، عدم إضاءة أي مبنى تابع للشركة من الخارج إلا لضرورة أو خفض الإضاءة حسب الحاجة.
وكذلك توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة (الليد) بالإضافة إلى تخفيض نسبة الإضاءة وتخفيض الإنارة على أسوار المحطات وتشغيل أجهزه التكييف في المباني على درجة حراره 25 فأكثر وتكليف رئيس الشئون الإدارية بكل فرع بالمتابعة.