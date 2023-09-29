الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية" تعلن توقف الخط الساخن بسبب عطل وتطلق أرقامًا جديدة للخدمة

مياه المنوفية
مياه المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف الخدمة بالخط الساخن 125، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب فى انقطاع الخدمة.

"مياه المنوفية" تطلق أرقامًا بجميع مراكز المحافظة بديلة للخط الساخن

وتناشد الشركة جموع المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال على الأرقام التالية: -

إدارة الخط الساخن   ت/ 01220906668                       ت/ 01220903337
فرع شبين الكوم   ت/ 0482319939
ت/ 01226094906
فرع الشهداء   ت/ 0482753231
ت/ 01220901177
فرع أشمون  ت/ 0483442155
ت/01229943218
فرع تلا   ت/ 0483563858
ت/ 01220994415
فرع مركز السادات. ت/ 0482640061
ت/ 01226055529
فرع قويسنا   ت/ 0482781288
ت/ 01285556783
فرع بركة السبع   ت/ 0482994918
ت/01220922213
فرع منوف  ت/0483661409
ت/01226005669
فرع الباجور  ت/0483884673
ت/ 01220900277
فرع سرس الليان   ت/ 0483353993
ت/ 01226088662

ولتلقي الشكاوى عن طريق الواتساب على رقم 01220906668
وذلك لحين إصلاح العطل

إجراءات جديدة للشركة لتوفير استهلاك الكهرباء 

وفي وقت سابق، أعلن محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الإجراءات التى اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في إطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمنت الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالديوان العام والمقرات الإدارية، عدم إضاءة أي مبنى تابع للشركة من الخارج إلا لضرورة أو خفض الإضاءة حسب الحاجة.

 وكذلك توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة (الليد) بالإضافة إلى تخفيض نسبة الإضاءة وتخفيض الإنارة على أسوار المحطات وتشغيل أجهزه التكييف في المباني على درجة حراره 25 فأكثر وتكليف رئيس الشئون الإدارية بكل فرع بالمتابعة.

محافظ المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عطل بالخط الساخن أرقام جديده بديلة الخط الساخن أرقام خدمه لكل المراكز بالمنوفية

مواد متعلقة

"ضرب حتى الموت".. كشف لغز العثور على جثة طفل بمنزل مهجور في المنوفية

غدا.. قطع المياه عن الباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول في المنوفية

لجان للمرور على مدارس المنوفية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

توجيه الرئيس السيسى بعلاج بطل مصر والعالم لكمال الأجسام يتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل