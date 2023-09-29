"مياه المنوفية" تعلن توقف الخط الساخن بسبب عطل وتطلق أرقامًا جديدة للخدمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف الخدمة بالخط الساخن 125، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب فى انقطاع الخدمة.

"مياه المنوفية" تطلق أرقامًا بجميع مراكز المحافظة بديلة للخط الساخن

وتناشد الشركة جموع المواطنين في حالة وجود أي شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الاتصال على الأرقام التالية: -

إدارة الخط الساخن ت/ 01220906668 ت/ 01220903337

فرع شبين الكوم ت/ 0482319939

ت/ 01226094906

فرع الشهداء ت/ 0482753231

ت/ 01220901177

فرع أشمون ت/ 0483442155

ت/01229943218

فرع تلا ت/ 0483563858

ت/ 01220994415

فرع مركز السادات. ت/ 0482640061

ت/ 01226055529

فرع قويسنا ت/ 0482781288

ت/ 01285556783

فرع بركة السبع ت/ 0482994918

ت/01220922213

فرع منوف ت/0483661409

ت/01226005669

فرع الباجور ت/0483884673

ت/ 01220900277

فرع سرس الليان ت/ 0483353993

ت/ 01226088662

ولتلقي الشكاوى عن طريق الواتساب على رقم 01220906668

وذلك لحين إصلاح العطل

إجراءات جديدة للشركة لتوفير استهلاك الكهرباء

وفي وقت سابق، أعلن محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الإجراءات التى اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في إطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمنت الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بالديوان العام والمقرات الإدارية، عدم إضاءة أي مبنى تابع للشركة من الخارج إلا لضرورة أو خفض الإضاءة حسب الحاجة.

وكذلك توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة (الليد) بالإضافة إلى تخفيض نسبة الإضاءة وتخفيض الإنارة على أسوار المحطات وتشغيل أجهزه التكييف في المباني على درجة حراره 25 فأكثر وتكليف رئيس الشئون الإدارية بكل فرع بالمتابعة.