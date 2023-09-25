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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. قطع المياه عن الباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قيامها بقطع المياه غداً الثلاثاء الموافق 26-9-2023م عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قرى الحامول من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

 الشركة تهيب بالمواطنين تخزين المياه لتفادي عقبات القطع

وأهابت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. 

رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بتلا 

في سياق آخر، كان  الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu ، قد تفقد الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى ويهدف لخدمة ما يقرب من 2000 وحدة سكنية بعدد حوالى 600 وصلة منزلية، وتصل نسبة الإنجاز 75% .

وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى  بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القرية دون وقوع أى ضرر على المواطنين بسبب عمليه إنشاء شبكات الانحدار  للقريه بعد اتخاذ كافة الاجراءات مع الأجهزة المعنية .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية  مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها  أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية، يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية الباجور وسرس الليان وتجمع قري الحامول قطع المياه 4ساعات غدا

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