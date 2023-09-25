لجان للمرور على مدارس المنوفية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتشكيل لجان للمرور على المدارس التابعة لنطاق عملهم، وذلك للتأكد من جاهزيتها قبل بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

تكثيف مرورى من الوحدات المحلية للتأكد من جاهزية المدارس

وكثف رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن المرور على المدارس التابعة لجهة ولايتهم للتأكد من جاهزية المدارس، كما كلفوا رؤساء الوحدات المحلية في القرى بالمرور على المدارس، للتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لبدء عام دراسي جديد.

وكيل تعليم المنوفية يناقش مع مديري الإدارات الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وفي نفس السياق واستعدادا لبدء الدراسة بالمنوفية، اجتمع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بقاعة الفيديو كونفرانس، بمديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم ووكلاء الإدارات والشؤون المالية والإدارية، لمناقشة وعرض سبل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور طارق سعد وكيل المديرية، لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن.

وكيل تعليم المنوفية يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية على المدارس

وأصدر محمود الفولي أصدر وكيل تعليم المنوفية توجيهاته بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.

كما أكد الفولي على ضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، وإزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، والتواصل مع رؤساء الأحياء، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشار مدير تعليم المنوفية إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ اثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها وتتخذ الإجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة،

وعلى صعيد آخر متصل أكد الفولي على أنه يجب تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، وشدد الفولي على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف مدارس الإدارات التعليمية العشر وتجهيز القاعات الدراسية بما يضمن مستوى عالي من الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور .